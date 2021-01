Scott Pilgrim kämpft gegen den Rest der Welt

Scott Pilgrim kämpft für die Liebe erneut gegen den Rest der Welt: Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums bringt Ubisoft mit „Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition“ sein auf dem gleichnamigen Film bzw. der Graphic Novel basierendes Beat‘em Up in einer aktualisierten Fassung inklusive der beiden Erweiterungen „Knives Chau“ und „Wallace Wells“ auf den Markt. Der Titel ist ab sofort digital für PS4, Xbox One, Switch, PC und Stadia erhältlich und kann darüber hinaus via Kompatibilitätsmodus auch auf PS5 und Xbox Series X|S gespielt werden. Wir zeigen den Launch-Trailer.