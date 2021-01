Härtefälle: Zahl der Anträge ist stark gestiegen

WKÖ: „Höchste Zahl an Anträgen"

„Die Treffsicherheit des Härtefall-Fonds zeigte sich gerade erst wieder im Dezember - aufgrund des neuerlichen Lockdowns gab es bisher die höchste Zahl an Anträgen“, so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Die Wirtschaftskammer habe viele Verbesserungen beim Härtefall-Fonds erreicht, etwa die Verlängerung auf zwölf Monate oder die Aufstockung durch den Comeback-Bonus.