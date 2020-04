Nach Kritik: Corona-Härtefonds wird verbessert

Unternehmer können ab Karwoche auch Notfallfonds in Anspruch nehmen

Allen soll der Einkommensverlust zu 80 Prozent ersetzt werden, maximal 2000 Euro im Monat und 6000 Euro in Summe. Unter 966,65 Euro (Ausgleichszulage) gibt es 90 Prozent. Zusätzlich können alle Unternehmer ab der Karwoche den Notfallfonds in Anspruch nehmen, der 75 Prozent der Betriebskosten für drei Monate ersetzt. An den genauen Richtlinien wird noch gearbeitet, sie sollen aber diese Woche fertig werden.