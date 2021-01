Botendienste für Verbrecher erledigt: Haftstrafen

In manchen Fällen, so der Staatsanwalt, werden die Opfer um alles gebracht, sogar um ihr erspartes Geld für ihr Begräbnis. Die Beute ist so hoch, dass Bandenmitglieder nur die Aufgabe haben, Beutegeld zu zählen. Das gibt ein Taxler (42) auch zu. Verteidiger Christian Werner präzisiert: „Durch die Hände meines Mandanten gingen 150.000 Euro.“ 20.000 übergab der Taxler angeblich an die angeklagte Mutter des Verbrecher-Capos, die immer wieder mit der Tochter anreiste.