Macaulay Culkin begrüßt Löschung von Donald Trump

In der 1990er-Jahren hatte Donald Trump so manchen Gastauftritt in Filmen. Einer seiner bekanntesten „Cameos“ ist eine Szene aus dem Film „Kevin: Allein in New York“. In dieser trifft der kleine Kevin McAllister (Macaulay Culkin) im Plaza Hotel in New York den Milliardär. Das Plaza war damals im Besitz Trumps und der hatte für die Drehgenehmigung von Regisseur Chris Columbus verlangt, dass er in dem Film vorkomme.