Neuer Impfkoordinator für Oberösterreich fixiert

Zum aktuellen Stand der Impfungen in Oberösterreich

Mit Stand heute früh wurden 6.000 Personen in Oberösterreich geimpft, insgesamt sollen in dieser Woche 11.000 in unserem Bundesland geimpft werden. Auf der Website www.ooe-impft.at werden seit gestern laufend die aktuellen Informationen zur Covid-19-Impfung in Oberösterreich veröffentlicht.