Testen, Tracen, Impfen: Tirols Weg aus der Krise

Testangebot ausgebaut

Die derzeitige Kapazität von insgesamt 30 Teststraßen an 15 Standorten soll ausgebaut werden – und zwar auf maximal 118 Teststraßen an 19 Standorten. Einerseits, um das „Reintesten“ für Veranstaltungen, Gastbetriebe und Co. zu ermöglichen, andererseits, um definierte Berufsgruppen einmal wöchentlich testen zu können – in Summe 100.000 Arbeitnehmer. Das Ziel sei, 50.000 Tests am Tag bewältigen zu können. Derzeit sind es 15.000