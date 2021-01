Laut Bürgerinitiative noch einige Fragen offen

Die Grünen orten ein „Wünsch dir was für Investoren“, die KPÖ einen „Ausverkauf an Spekulanten“ und auch die Neos wollen „keine Mitverantwortung für das Monstrum“ übernehmen. Deutlich sachlicher gibt sich die Bürgerinitiative „Tabakfabrik – wir reden mit“. Deren offene Fragen beziehen sich vorrangig auf den Verkehr in der Ludlgasse. FP-Planungsreferent Hein beruhigt: „Die Belastung wird sich in Grenzen halten, sonst gibt es straßenpolizeiliche Maßnahmen.“