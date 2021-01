„Cobra Kai“-Star Peyton List zeigt neuen Look

Peyton List ist mit ihren 22 Jahren schon ein alter Hase im Showbiz. Die Schauspielerin startete ihre Karriere in jungen Jahren und war unter anderem bereits in Filmen wie „27 Dresses“, „Spider Man 2“ oder „Remember Me“ zu sehen. Zuletzt spielte die US-Amerikanerin in Serien wie „Jessie“ und „Cobra Kai“ und war im Netflix-Klamauk „Hubie Halloween“ an der Seite von Adam Sandler zu sehen.