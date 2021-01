Eisenbahner bei Verschubarbeiten Hand zerquetscht

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Ried war am 7. Jänner 2020 gegen 2 Uhr am Bahnhof mit Verschiebearbeiten beschäftigt. Dabei deutete der Mann dem Lokführer per Handzeichen, dass dieser zurücksetzen solle, bis der Puffer der Lok am Puffer des Waggons ansteht, damit er diese zusammenkoppeln kann.