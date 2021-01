Virus-Chaos in Salzburg immer schlimmer

Unter einem enormen Aufwand organisierte das Rote Kreuz bisher die Gratis-Schnelltests in den Bezirken. Rund 1200 Mitarbeiter waren an den zwölf Testtagen im Einsatz, Unterstützung gab es von Samariter-Bund und Malteser Hospitaldienst. Bei den ursprünglich für Mitte Jänner geplanten Massentests wären wieder die Gemeinden für die Organisation verantwortlich gewesen. Am Montag entschied Landeshauptmann Wilfried Haslauer aber, die Massentests abzublasen. Stattdessen solle das permanente Gratis-Angebot in den Bezirken verlängert werden.