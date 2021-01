Ex-Ried-Coach Baumgartner: „Auszeit ist wichtig“

Hospitationen sind noch geplant

In Trainerpension will er jedenfalls noch lange nicht. Aus seinem noch laufenden Vertrag bei Ried kann er jederzeit raus, falls es ein neues Angebot gibt. „Ich bin guter Dinge, habe in Österreich ja etwas aufzuweisen.“ Etwa den Cupsieg mit Drittligist Pasching, den Finaleinzug mit Zweitligist St. Pölten, weitere Bundesliga-Erfahrung bei Austria und Mattersburg. „Ich bin motiviert für eine neue Aufgabe“, so „Baumi“. Der die Zeit bis dahin noch nützen will: mit Hospitationen bei Klubs im deutschsprachigen Raum.