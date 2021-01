Industrie 4.0: „Österreich verschläft allerhand“

„Hierzulande wird kein IT-Gigant entstehen“

Kurz und sein Team untersuchen, wie Österreich auf die Veränderung reagieren kann. Ergebnisse legen nahe, dass Österreich, was die Transformationskapazität in Bezug auf die digitale Revolution betrifft, im internationalen Vergleich im stärkeren Mittelfeld liegt. Federführend sind jedoch andere Länder: „Das Besondere an diesen Technologien ist, dass mittlerweile fast monopolartige Institutionen in den USA, aber inzwischen auch in China entstanden sind“, berichtet Kurz. Ein kleines, wissensbasiertes Land wie Österreich könne hier, abgesehen vom Besetzen von Nischen, nicht viel tun. „Hierzulande wird kein Gigant der Informations- und Kommunikationstechnologie entstehen“, so der Forscher, der betont, dass Ähnliches auch für Europa als Ganzes gelte.