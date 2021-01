521.000 Menschen waren Ende Dezember ohne Job

„Situation am Arbeitsmarkt enorm herausfordernd“

„Ende Dezember 2020 zeigt der fehlende Saisonstart im Wintertourismus deutliche Auswirkungen auf die krisenbedingte Arbeitslosigkeit“, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag. „Gemeinsam mit den saisonalen Effekten im Bau, die sich im üblichen Rahmen bewegen, ist die Situation am Arbeitsmarkt derzeit enorm herausfordernd.“