Klammer-Dreh, in neuer Stadtkomödie und am Tatort

„Krone“: Mit welchen Gedanken gehen Sie ins neue Jahr 2021?

Fabian Schiffkorn: Zusätzlich zur Corona-Situation habe ich im Vorjahr mehrere Schicksalsschläge in meinem familiären Umfeld erlitten. Die Pandemie hatte nichts damit zu tun, war aber natürlich eine zusätzliche Belastung. Ich muss immer noch lernen, mit den Veränderungen umzugehen, weiterzumachen. Gleichzeitig schaffe ich es immer mehr, an der Bewältigung meiner Trauer zu wachsen. Diese Zuversicht und Stärke nehme ich also mit ins neue Jahr.