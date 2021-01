Ausflügler und Sportler stürmen verschneite Berge

Fahr- und Parkverbote in Traunkirchen

Von Ausflüglern überrannt wurden zuletzt die Hochsteinalm in Traunkirchen, aber auch Langbath- und Offensee in Gmunden. Parkplätze waren überlastet, Zufahrtsstraßen zugeparkt. Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl stellte Hinweistafeln auf und erließ Fahr- und Parkverbote. „Bisher wurden das gut angenommen. Im Frühjahr werden wir evaluieren.“ Ihm geht es auch um die Sicherheit: „Teilweise hätten die Einsatzkräfte bei einem Notfall nicht zufahren können.“