Streit um Feuerwerkskörper endete mit Faustschlag

Um 0.30 Uhr zündete eine etwa zehnköpfige Gruppe nahe einer Wohnanlage in der Kranebitter Allee pyrotechnische Gegenstände, was zu der Auseinandersetzung führte. Der 32-Jährige ging danach in seine Wohnung. Eine halbe Stunde später läuteten drei der Jugendlichen an seiner Tür. Als er aufmachte, wurde er von einem der Beteiligten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.