AMS streicht Geld nach Job bei Corona-Massentests

Laut einem Bericht des Webportals „5 Minuten“ hätten die Frauen - eine stammt aus dem Bezirk Villach-Land, die andere aus Klagenfurt - bei den Corona-Massentests, die am 11. Dezember durchgeführt wurden, gearbeitet. Zwölf Stunden lang, in kompletter Schutzkleidung. Ein Knochenjob, der mit 45 Euro pro Stunde, insgesamt also mit 540 Euro pro Kopf und Tag entlohnt wird. Bisher ist das aber im Falle der beiden Frauen nicht geschehen. „Das Geld wird überwiesen, sobald die jeweilige Gemeinde die Bescheinigung an das Gemeinde-Servicezentrum des Landes übermittelt“, erklärte dazu Landespressesprecher Gerd Kurath.