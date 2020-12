Alles durchgesickert: Das kann Samsungs Galaxy S21

Veröffentlicht haben die noch nicht offiziell bestätigten Infos zum Galaxy S21 die Kollegen von „WinFuture“, die in der Vergangenheit schon öfter neue Hardware vor ihrer offiziellen Präsentation „leakten“. Diesmal will das Portal unter anderem erfahren haben, dass das Galaxy S21 wie auch der Vorgänger in drei verschiedenen Versionen auf den Markt kommen wird.