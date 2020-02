Samsung Galaxy S20: 108-Megapixel-Monster mit 5G

Gutes Handling - vor allem beim 6,2-Zoll-Modell

Beim Handling macht sich das etwas in die Länge gezogene Display bezahlt. Das 6,2-Zoll-Modell erwies sich im Kurztest als sehr angenehm im Handling und durchaus hosentaschentauglich. Die beiden größeren Modelle könnten für Besitzer kleinerer Hände etwas schwerer zu greifen sein, liegen aber immer noch halbwegs sicher in der Hand. Dabei ist es hilfreich, dass Samsung das Display an der Gerätekante nicht mehr so stark abrundet wie bei früheren Modellen. An der Verarbeitung gibt’s auf den ersten Blick nichts auszusetzen: Steifes Gehäuse, keine unerwünschten Spalten, wertige Haptik.