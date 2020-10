iPhone 12 (Pro): Was Apple nicht verraten wollte

Wenn der US-Hardwaregigant Apple neue Geräte vorstellt, treten Marketing-Superlative wie „Super Retina XDR“-Display an die Stelle eindeutiger Spezifikationen. Und auch andere Details klammert Apple bei seinen perfekt inszenierten iPhone-Shows gerne aus. Am Tag nach der Präsentation des iPhone 12, das diesmal gleich in vier verschiedenen Varianten auf den Markt kommen wird, fassen wir daher zusammen, was Apple zunächst nicht verraten wollte.