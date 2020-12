Großgmainerin pflegt Eichhörnchen gesund

Um verletzte und verwaiste Eichhörnchen kümmert sich Carmen Haslinger bei ihrer Rettungsstation in Großgmain. Sie hat die Eichhörnchenhilfe Salzburg gegründet und hat auch im Winter erwachsene Tiere zu pflegen. „Eigentlich halten sie jetzt Winterruhe. Aber weil ihr Lebensraum wegen Abholzung immer knapper wird und sie bei uns im harten Winter nicht viel zu fressen finden, sind sie manchmal auf Hilfe angewiesen“, erklärt Haslinger. Ihr Tipp: Auch im Winter Nüsse für die Nager bereitstellen. Eichhörnchen sind in Salzburg in allen Farben heimisch. „Manche Leute glauben, die Schwarzen sind böse. Das stimmt aber nicht!“