Impfstart: „Unser gewohntes Leben zurückgewinnen“

Impfstart in Österreich: Die ersten Österreicher wurden am Sonntag gegen Corona geimpft. Nach der Impfung der ersten Freiwilligen vor laufenden Kameras wurden in allen Bundesländern außer Kärnten weitere Personen verschiedener Altersklassen - Bewohner von Alters- oder Pflegewohnheimen sowie Gesundheitspersonal - immunisiert.