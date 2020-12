Corona-Impfungen: 9 Uhr Startschuss in Österreich

Polizeilicher Begleitschutz für Impfstoff

Knapp 10.000 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs waren am Samstag in Österreich angekommen. Mehrere Polizeistreifen übernahmen ab der Staatsgrenze den Begleitschutz der heiklen Fracht, die direkt in ein Auslieferungslager des Pharmagroßhändlers Herba-Chemosan nach Wien gebracht wurde und dort um 5.35 Uhr ankam (siehe Video oben). Von dem Zwischenlager in Simmering aus - die „Krone“ warf vor wenigen Tagen einen Blick in eines von 17 künftigen Impfstofflagern - werden die Impfdosen gegen SARS-CoV-2 an die Bundesländer verteilt. Laut Bundeskanzler Kurz können pro Bundesland bis zu 975 Dosen abgerufen werden.