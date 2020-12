Überschlag auf Autobahn fordert drei Verletzte

Der junge Einheimische war gegen 0.40 Uhr in Fahrtrichtung Arlberg unterwegs, als er bei Pettnau (Bezirk Innsbruck-Land) einen anderen Pkw überholen wollte. Dabei dürfte er ein auf der Überholspur fahrendes Auto zu spät gesehen haben. „Der 19-Jährige verriss aufgrund dessen seinen Wagen und geriet dadurch ins Schleudern. Letztlich überschlug sich das Fahrzeug und landete an der mittleren Betonleitwand am Dach“, berichtete die Polizei.