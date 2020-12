Weihnachtswunder zeichnet sich bei Brexit-Deal ab

Was die Verhandlungen zum Brexit-Handelspakt betrifft, hofft man immer noch auf ein Weihnachtswunder: In der Nacht wurde intensiv weiter an letzten Details gefeilt. Am Heiligen Abend könnte nun die Einigung verkündet werden. Am Donnerstagmorgen ist jedenfalls eine Pressekonferenz geplant, berichtete der britische Fernsehsender BBC.