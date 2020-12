Brexit-Gespräche spießen sich am Thema Fischerei

Obwohl der Zeitdruck vor dem Jahreswechsel enorm ist, stecken die Post-Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel beim Thema Fischerei fest. Es gebe immer noch „dieselben Meinungsverschiedenheiten“, sagte ein EU-Diplomat in Brüssel. EU-Chefunterhändler Michel Barnier bot am Sonntag laut Diplomaten an, dass die EU-Fischer bei einer siebenjährigen Übergangszeit auf ein Fünftel des Werts ihres Fischfangs in britischen Gewässern verzichten.