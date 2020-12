Weihnachten anders | Fest der Freude

Weihnachten anders: Was für Weihnachten! Noch nie mussten wir uns bei unseren Familienfeiern an eine festgelegte Personenzahl halten. Noch nie verzichteten viele sogar auf das Ausreizen des für zwei Tage erhöhten Personenlimits, weil sie ihre älteren Familienmitglieder nicht gefährden wollen. Noch nie reihten sich Zigtausende vor dem Heiligen Abend in lange Menschenschlangen vor Corona-Testzentren ein. Um dort eine Art „Freischein“ zu holen für ein relativ sicheres Treffen mit seinen Liebsten. Um diesen nahe zu sein - freilich ohne sie drücken oder abbusseln zu dürfen. Noch nie mussten Tausende, die Weihnachten bei ihren Familien in Österreich feiern wollten, im Ausland bleiben - etwa weil sie keinen Flug in die Heimat bekommen haben. Und noch nie haben so viele Landsleute mit migrantischem Hintergrund Weihnachten hier in Österreich gefeiert - weil Reisen in ihre Heimatländer praktisch unmöglich sind. „Weihnachten wird heuer sicher anders“, sagt eine Mutter im Interview zur „Krone“. Allerdings nicht ohne hinzuzufügen: „Aber sicher sehr schön!“ Ja, das ist es, was wir uns alle erhoffen.