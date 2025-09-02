Alkolenker übersah Kurve und krachte gegen Tor

Wieder schwerer Alkounfall in der Steiermark, dieses Mal in St. Margarethen an der Raab: Ein 24-jähriger Grazer übersah auf einer Gemeindestraße eine scharfe Linkskurve, fuhr geradeaus und krachte gegen ein Einfahrtstor.
Kurz vor 19 Uhr fuhr der 24-Jähriger auf einer Gemeindestraße in eine Sackgasse hinein. Dabei war er laut eigenen Angaben mit etwa 80 km/h unterwegs. Weil er auf sein Navi schaute, dürfte er die scharfe Linkskurve übersehen und geradeaus gefahren sein.
Der Lenker kollidierte mit einem Einfahrtstor und einem Gartenzaun. Er musste laut Polizei vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Sulz war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.
Sowohl der Alko-Vortest der Polizei als auch der Alko-Test im Krankenhaus ergaben bei dem Unfalllenker eine schwere Alkoholisierung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.