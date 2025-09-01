Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traumplatz gesucht

Frau gibt Hund ab, um eigene Zukunft zu retten

Tierecke
01.09.2025 18:17
Der zweieinhalbjährige „Atesch“ hofft nun auf ein neues Glück.
Der zweieinhalbjährige „Atesch“ hofft nun auf ein neues Glück.(Bild: privat)

Der hübsche Rüde „Atesch“ hat in seinem Leben schon einiges mitgemacht. Angeschafft wurde er als Seelentröster für ein junges Mädchen, doch er geriet gemeinsam mit seiner kindlichen Halterin unter die Räder. Der Fall „Atesch“ zeigt auf, welch große Probleme entstehen, wenn ein Tier aus einer Laune heraus gekauft wird. 

0 Kommentare

Für die damals 16-jährige Fatma C. (Name auf Wunsch geändert) sollte mit dem Kauf eines Hundewelpen ein Traum in Erfüllung gehen. Natürlich – welcher Teenager wünscht sich kein kleines Fellknäuel mit Kulleraugen. Doch zwei Jahre später sieht die Sache leider anders aus. Auf der Strecke bleibt wie so oft der Vierbeiner, der mittlerweile ein ausgewachsener American Staffordshire Rüde ist. 

Statt eines beschaulichen Hundelebens gab es in der Familie ständig lautstarke Streits. Die ebenfalls nun erwachsene Fatma lag sich mit ihrer Mutter ständig in den Haaren, die Situation eskalierte. Fatma und „Atesch“ wurden von der Mutter des Mädchens vor die Tür gesetzt – ohne Geld oder abgeschlossene Ausbildung. 

Der zweineinhalbjährige „Atesch“ verbrachte den Sommer im Burgenland, abseits von dem Trubel in ...
Der zweineinhalbjährige „Atesch“ verbrachte den Sommer im Burgenland, abseits von dem Trubel in der Stadt.(Bild: privat)

Betreute Wohneinheit
Eine beherzte Tierschützerin erfuhr von der misslichen Lage der beiden und bat die „Krone“ Tierecke um Hilfe bei einer Lösung für den Rüden. Denn Fatma wurde in die Jugend-Wohngemeinschaft einer Wiener Sozialeinrichtung aufgenommen, wo allerdings die Mitnahme eines Haustiers nicht möglich ist. 

Das Team der Tierecke bot an, für „Atesch“ so rasch wie möglich ein neues Zuhause zu finden, doch trotz der schwierigen Situation verweigerte dies die junge Hundehalterin. Ihr Plan war, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen und zwischenzeitlich nur einen Pensionsplatz für „Atesch“ zu finden. Die Tierecke organisierte in Windeseile einen solchen. Und übernahm auch die Kosten, denn Geld konnte die junge Dame dafür leider nicht aufbringen. 

Margareta Liebfahrt kümmert sich in ihrer Hundepension nun weiterhin liebevoll um den AmStaff ...
Margareta Liebfahrt kümmert sich in ihrer Hundepension nun weiterhin liebevoll um den AmStaff Rüden. Dennoch soll er bald auf seinen Traum-Platz kommen!(Bild: privat)

„Atesch“ kam in die Obhut der burgenländischen Tierpension von Margareta Liebfahrt – ein Glückstreffer für den jungen Hund. Denn in der naturnahen Umgebung lernte er den dringend nötigen Sozialkontakt mit anderen Menschen und Hunden. „Er dürfte in seinem Leben noch nicht viel erlebt haben und war am Anfang mit allem überfordert. Mittlerweile ist er perfekt ins Rudel integriert und läuft problemlos mit“, so Liebfahrt, die den Vierbeiner in ihr Herz geschlossen hat. 

Neustart für Mensch und Tier
Wie vereinbart, fragte die „Krone“ nach dem Sommer bei der für Fatma zuständigen Sozialbetreuerin nach, wie es denn in Zukunft weitergehen solle. Kann die junge Frau auf eigenen Beinen stehen, und wie angekündigt für sich und ihren geliebten Vierbeiner sorgen? Die Antwort kam per Mail in Form einer „Verzichtserklärung“, die den Hund in das Eigentum der Tierecke überträgt. 

Wer will mich?

  • Name: Atesch
  • Alter: 2,5 Jahre
  • Er ist kastriert, erfreut sich bester Gesundheit und hat alle Impfungen. Der freundliche Rüde ist umgänglich und hat ein aufgeschlossenes Wesen.
  • Anfragen: 
    tierecke@kronenzeitung.at 

Fatma hat sich offenbar dazu entschlossen, einen Strich unter ihre Vergangenheit zu ziehen und sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren. Sicherlich eine gute Entscheidung für die junge Frau. Für „Atesch“ bedeutet das ebenfalls einen Neuanfang, bei dem wir ihn gerne begleiten.

Zuhause gesucht
Er ist nun auf der Suche nach einer neuen Familie, die sich der Verantwortung für ein Lebewesen bewusst ist. Wer möchte dem jungen Rüden ein neues Zuhause und den „Hundehimmel“ auf Erden schenken? „Atesch“ hätte es mehr als verdient, nicht weiter herumgereicht zu werden ... 

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HundFamilieMutter
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
192.698 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
191.120 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
122.616 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2410 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1577 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1210 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf