Frau gibt Hund ab, um eigene Zukunft zu retten

Das Team der Tierecke bot an, für „Atesch“ so rasch wie möglich ein neues Zuhause zu finden, doch trotz der schwierigen Situation verweigerte dies die junge Hundehalterin. Ihr Plan war, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen und zwischenzeitlich nur einen Pensionsplatz für „Atesch“ zu finden. Die Tierecke organisierte in Windeseile einen solchen. Und übernahm auch die Kosten, denn Geld konnte die junge Dame dafür leider nicht aufbringen.