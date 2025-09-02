„Zuckerl“ von Red Bull für Austria Salzburg
Es geht ums Derby
In weniger als zwei Wochen treffen sich der FC Liefering und Austria Salzburg zum Derby in der 2. Liga. Am Montag wurde in großer Runde über das Aufeinandertreffen gesprochen. Bereits fix: Die Violetten werden als Gastverein deutlich mehr Tickets bekommen, als ihnen zustehen.
Das erste Salzburger Zweitliga-Derby der Saison rückt näher. Am 14. September (10.30) empfängt Liefering die Salzburger Austria zum Stadtduell. Spielort ist die Bullen-Arena. Am Montag trafen sich Behörden und Vertreter der Vereine zum Gespräch. Großes Thema dabei: die Anzahl der Gäste-Tickets.
