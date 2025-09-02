Inflation im August auf 4,1 Prozent geklettert

Pensionisten besonders stark betroffen

Besonders stark betroffen von der Teuerung sind die Pensionisten: Obwohl die Inflation bei 4,1 Prozent liegt, kündigte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Montag im ORF-Sommergespräch an, dass Pensionen „unter 2,7 Prozent steigen“ und wenn es nach ihm ginge, gar nur um die zwei Prozent. „Aber das muss man verhandeln“, so Stocker.