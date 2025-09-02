Vorteilswelt
„Würden ihnen helfen“

USA bekräftigen Lufthilfe als Garantie für Ukraine

Außenpolitik
02.09.2025 07:04
Trump und Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus Mitte August
Trump und Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus Mitte August(Bild: EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT)

Bislang sind alle Bemühungen des US-Präsidenten, den Ukraine-Krieg zu beenden, gescheitert. Es werden Sicherheitsgarantien für das Land als Schutz vor künftigen Angriffen Russlands diskutiert. Donald Trump schloss zwar eine Unterstützung mit US-Soldaten am Boden aus, brachte aber die Option einer Unterstützung in der Luft auf.

Dies bekräftigte er nun in einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal „Daily Caller“, das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler sieht.

Trump: „Vielleicht werden wir etwas tun“  
Laut dem Transkript der Unterhaltung, die am Freitag stattfand, sagte der Republikaner auf die Frage nach Sicherheitsgarantien in der Luft: „Vielleicht werden wir etwas tun.“ Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und „ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen“. Näher ging der Präsident nicht darauf ein.

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Sicherheitsgarantien sind ein Baustein in den Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Krieg dauert nun schon mehr als dreieinhalb Jahre an.

Zivilist in der Ukraine bei Luftangriff getötet
Indes wurde bei einem russischen Luftangriff in der Nacht auf die Stadt Bila Zerkwa in der Region Kiew den Behörden zufolge ein Zivilist getötet.  „Die Leiche eines Mannes wurde entdeckt, während Feuerwehrleute einen Brand in einem Garagenkomplex löschten, der infolge des Angriffs in Flammen aufgegangen war“, schrieb Mykola Kalaschnik, der Gouverneur der Region, auf Telegram. Er fügte hinzu, dass nach dem Angriff zudem Schäden in mehreren Teilen der Stadt gemeldet wurden.

