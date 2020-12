Leopold Figl soll selig gesprochen werden

Knalleffekt in der heimischen Kirche und ebenso in der Politik: Bischof Alois Schwarz kündigt an, er wolle den Seligsprechungsprozess für Leopold Figl einleiten. Der ehemalige Bundeskanzler und Landeshauptmann sei ein Mensch gewesen, der viel Hoffnung gebracht habe. Und er sei letztlich für seine Überzeugung gestorben.