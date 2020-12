Vorfreude auf das Fest trotz Beschränkungen

Vielfach gefordert sind derzeit die Mitarbeiter in den heimischen Pflegeheimen. Denn aufgrund der Beschränkungen bei den Besuchen sind sie nicht nur für die professionelle Betreuung der Senioren zuständig, sondern auch Zuhörer, Seelentröster, Unterhalter und mehr. Jedenfalls bemüht man sich, in allen Aktivitäten den Advent spürbar zu machen: Es gibt Punsch und Kekse, Kränze und Gestecke werden gestaltet, Grußkarten gebastelt und die Wohnbereiche mit Lichtern und Weihnachtsschmuck dekoriert. Am Heiligen Abend wird gemeinsam gegessen und gesungen – wie daheim.