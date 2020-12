Zu Weihnachten testen, Maske tragen und gut lüften

Viele Bundesländer bieten in den Tagen vor Weihnachten die Möglichkeit an, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. „Nehmen Sie diese Möglichkeit bitte jedenfalls in Anspruch, bevor Sie Ihre Familien zu Weihnachten besuchen, und minimieren Sie somit das Risiko, unbewusst Ihre Liebsten anzustecken“, riet Anschober in einer Aussendung. Diese Angebote waren zuletzt ohnehin sehr gefragt und in Wien vor den Weihnachtsfeiertagen sogar bereits ausgebucht.