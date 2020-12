Ermittlungen nach dem Großfeuer in Ebenthal

Nach dem heftigen Feuer, das am Freitag ein Wirtschaftsgebäude in Ebenthal samt mehrerer Oldtimer-Traktoren zerstört hatte (wir berichteten), ist die genaue Brandursache noch unklar. Die Brandgruppe der Kripo rückte am Montag an und nahm die Ermittlungen auf. Laut ersten Informationen sei ein Fremdverschulden auszuschließen. Die Höhe des Schadens ist enorm.