Ansturm auf Gratis-Tests

Ursprünglich waren die neuen kostenlosen Tests jeweils von 12.30 bis 15.30 an den Rotkreuz-Drive-in-Stationen in den sieben Bezirken des Burgenlandes geplant. Doch bereits am ersten Tag zeigte sich, dass es fast überall zu einem wahren Ansturm kam. „Pro Stunde können wir 40 Abstriche nehmen“, schildert ein Rotkreuz-Sanitäter beim „Krone“-Lokalaugenschein in Eisenstadt. Macht in drei Stunden 120 Proben. Die Getesteten erhalten das Ergebnis nach 15 Minuten direkt mitgeteilt.