Kunden setzen auf heimische Nahrungsmittel

Seit Monaten trommelt der heimische Bauernbund für die Verankerung der Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln als Staatsziel in der Bundesverfassung. Laut Direktor Paul Nemecek ist klar: „Die Coronakrise sorgt in der Bevölkerung für ein stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit. Eine Sicherheit, die nur unsere bäuerlichen Familien im Bereich der Lebensmittelversorgung geben können. Was sie aber jetzt brauchen sind höhere Preise und ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft, sonst ist die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln in großer Gefahr!“