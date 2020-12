Der steirische „Weihnachtserfinder“

Wie das funktioniert? Der Obersteirer hat einen Aufkleber in verschiedenen Designs entwickelt, der einen winzigen Mikrochip enthält. „Man lädt unsere ,Hallotag‘-App herunter und verbindet das Handy dann kontaktlos mit dem Sticker. Danach kann man in der App sein Video speichern“, erklärt Dullnig. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen persönliche Kontakte vermieden werden sollen, könnten so doch noch „Emotionen“ transportiert werden.