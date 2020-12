Weiße Weihnachten? Es wird knapp!

Am 24. Dezember untertags wird die recht warme Witterung noch einen Strich durch die Hoffnung auf Schneefall machen. „Aus Sicht Stand Samstag erwarte ich einen bewölkten und regnerischen Tag“, sagt Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET. Für den Abend kündigt sich allerdings das Eintreffen kalter Luft aus Norden an. „Zumindest in der Nacht auf den 25. Dezember sollte es der Schnee in die Täler schaffen“, meint Salmi. Mit einer größeren Portion Glück könnte der Regen freilich schon am Heiligen Abend in Schnee übergehen.