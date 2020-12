Das E-Auto lockt nur wenige

Nur 13 Prozent der Befragten können sich vorstellen, in nächster Zeit ein E-Auto zu kaufen. Größtes Hindernis sind die Anschaffungskosten. Generell scheint der Pkw einen hohen Stellenwert zu haben. Zumindest unter den Befragten wird der Weg in die Arbeit vorwiegend mit dem eigenen Fahrzeug bestritten, aber auch die Besorgung in der Ortschaft. Der Grund: Das Auto ist schnell und zeitunabhängig, Öffi-Verbindungen fehlen oft. Für den Umstieg bräuchte es mehr schnelle und direkte Verbindungen, geben die Umfrage-Teilnehmer an. Der Ticketpreis ist zweitrangig. Verkehrsverbindungen nach Wien und Graz stehen hingegen ganz oben auf der Wunschliste. Aber auch der Erhalt des guten Straßennetzes ist ein Anliegen.