„Ein Lichtblick“ auf dem langen Weg zurück!

Wenn es um die Bewältigung einer Krise geht, dann ist vor allem Geschlossenheit in der Zusammenarbeit und Klarheit in der Kommunikation wichtig. Das verlange ich im Land genauso wie vom Bund. Und das verlangen aber vor allem auch die Bürger von uns. Im Großen und Ganzen leistete und leistet die Bundesregierung in dieser schwierigen Zeit gute Arbeit. Wichtig ist, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, geschlossen auftreten und klar kommunizieren. Nur dann gibt es nämlich auch Vertrauen in die gesetzlichen Maßnahmen.