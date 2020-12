Zeugen gesucht: Frau (84) stürzte bei Notbremsung

Bei einem Unfall in Innsbruck wurde am Samstagvormittag eine Einheimische (84) erheblich verletzt. Sie stürzte in einem Bus, als dessen Fahrer an einer Kreuzung eine Notbremsung machen musste. Der dafür verantwortliche Pkw-Lenker machte sich aus dem Staub, die Polizei bittet um Hinweise.