Musikstück als nicht alltäglicher Kunstgenuss

Hier kam nun die aus Tirol stammende und in Wien lebende Filmemacherin und Schauspielerin Melanie Hollaus zum Streicher-Duo. Gemeinsam erarbeiteten sie ein wundervoll-groteskes Musikvideo mit zwei Westernheldinnen, die am Schluss ihrer Präsentation „bewaffnet“ mit ihren Streichinstrumenten die Südosttangente in klassischer Italowestern-Manier verlassen. Aber auch Assoziationen zu Godfrey Reggios Experimentalfilm „Koyaanisqatsi“ aus 1982 werden durch bestimmte Filmsequenzen wachgerufen. Herausgekommen ist ein mehr als rundes Gesamtkunstprojekt, welches davon lebt, dass Musik und Film voneinander leben und kein Medium das andere dabei dominiert. Es wurde nicht irgendwie ein Video gedreht, sondern ein wohl überlegtes, stimmiges Konzept fand seine Umsetzung. Da sich von Anfang an alle daran Beteiligten auf selber Augenhöhe begegneten und diesen gegenseitigen künstlerischen Respekt bis zur letzten Klappe und dem letzten Ton auch lebten.