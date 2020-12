Schärfere Besuchsregeln in den Heimen

Nachdem sie mit der neuen Bundesverordnung Mittwochabend überrumpelt wurde, liefen bei Sabine Prügger die Telefone heiß. Die Leiterin der Seniorenwohnheime in Oberndorf und Bürmoos musste die Angehörigen informieren, dass sie nur noch mit negativem Coronatest die Heime betreten dürfen. „Wir stoßen da vielfach auf Unverständnis. Auch für uns ist das eine große Belastung, aber wir sind gewohnt, was verordnet wird hinzunehmen“, so Prügger.