Bedarf an Personal für Pflege steigt

Krankenpfleger und Pflegeassistenten werden auch in Zukunft am Arbeitsmarkt gefragt sein. Denn Pensionierungen und eine älter werdende Gesellschaft führen dazu, dass in den kommenden Jahren im Burgenland 1750 Stellen im Pflegebereich fehlen werden, wie eine aktuelle Studie zeigt. Das Land will jetzt gegensteuern.