Führerscheinneuling raste mit 95 km/h durch Ort

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Donnerstagabend in Tarrenz in Tirol (Bezirk Imst) mit 95 statt der erlaubten 50 km/h erwischt worden. Nach dem Ortsende beschleunigte der Pkw-Lenker noch weiter, teilte die Polizei mit. Und im Bereich des Walchenbach sei der 18-Jährige in einer 60er-Beschränkung mit 135 km/h unterwegs gewesen.