Corona-Aufruf rund um Gottesdienst in Wängle

„Nachdem am Freitag im Nachhinein ein positives Coronavirus-Testergebnis einer Person vorliegt, die sich laut den behördlichen Erhebungen in der Pfarrkirche Wängle und am Ortsfriedhof aufgehalten hat, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf“, heißt es seitens der Landes. Personen, die am Samstag, 12. Dezember, ab 10 Uhr einen Gottesdienst in der Pfarrkirche Wängle besucht und anschließend an einer Verabschiedung am Ortsfriedhof teilgenommen haben, werden gebeten, auf ihren Gesundheitszustand zu achten.