Gleitschneelawine ging ab: Vier Häuser betroffen

Gegen 18 Uhr setzte sich die Gleitschneelawine in Bewegung. „Die Erhebungen ergaben, dass sich unterhalb der Zedlacher Straße auf der dortigen Wiese eine Gleitschneelawine gelöst hatte und dadurch vier Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es kamen keine Personen zu Schaden“, heißt es seitens der Polizei. Die Bewohner der Häuser wurden von der Lawinenkommission angewiesen, in der Nacht in den Häusern zu bleiben. Das Schadensausmaß steht derzeit laut Exekutive noch nicht fest. Die Gemeindestraße im dortigen Bereich musste gesperrt werden. Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Matrei, fünf Bauhofmitarbeiter und die Lawinenkommission standen im Einsatz.